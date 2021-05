La rete museale "Uomo di Altamura" riapre al pubblico con visite gratuite alla cava dei dinosauri

A distanza di alcuni mesi dalla chiusura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sabato 29 maggio 2021 ripartono le attività della Rete Museale Uomo di Altamura e apre al pubblico la Cava dei Dinosauri. Nonostante le difficoltà legate alla mobilità delle persone che condiziona la ripresa di tutti i comparti legati al turismo, l’Amministrazione comunale di Altamura ha predisposto la

riapertura di tutti i luoghi della rete museale della città, compresa la Cava dei Dinosauri ormai chiusa al pubblico da anni. Con l’apertura anche del Museo Archeologico di Altamura e di altri attrattori culturali della città (Museo Diocesano dei Matronei della

Cattedrale, le imminenti aperture del complesso di Santa Croce e dell’Archivio Laboratorio degli strumenti della Scienza del Liceo Classico “Cagnazzi”) l’offerta culturale e turistica della città diventa sempre più attrattiva. Il Museo dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre e il Centro Visite Lamalunga sono pronti ad accogliere nuovamente i visitatori nel rispetto delle norme di sicurezza e

prevenzione del contagio, con ingressi contingentati e prenotazione vivamente consigliata.

Una ripartenza segnata, per questo primo weekend, dall’apertura di Cava Pontrelli, straordinario giacimento di orme di dinosauri, tra i più importanti in Europa. Sabato 29 e domenica 30 maggio, in due distinte fasce orarie, ore 17 e ore 18, si terranno delle visite

guidate gratuite alla paleosuperficie che, dopo recenti lavori di studio e messa in sicurezza, ha rivelato circa 25.000 impronte di dinosauri. Numero max visitatori per fascia oraria: 20. Prenotazione obbligatoria: email dinosauridialtamura@gmail.com

Di seguito orari e modalità di accesso ai siti della Rete Museale.

Il MUdA|Palazzo Baldassarre, ubicato nel cuore del centro storico, sarà aperto da martedì a domenica, ore 10-13 e 15-19, lunedì chiuso. Numero max visitatori per fascia oraria: 15.

Per prenotare: tel. 340 2645147 – email: palazzobaldassarre@gmail.com

Il Centro Visite Lamalunga, nei pressi della Grotta dell’Uomo di Altamura, sarà aperto da martedì a domenica, ore 10-13 e 15-19, lunedì chiuso. Numero max visitatori per fascia oraria: 20. Per prenotare: tel. 339 6144164 – email:centrovisitelamalunga@gmail.com

L’Info Point di via Treviso, punto informazioni relativo alla Rete Museale Uomo di Altamura, sarà aperto da lunedì a venerdì, ore 10-18, sabato ore 10-19, domenica chiuso.

Tel. 320 0466133– email: altamura@cooperativairis.net