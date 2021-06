Ludovico Einaudi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia con il Luce Music Festival

L'illustre musicista Ludovico Einaudi si esibirà il prossimo 9 agosto nel Parco dell'Alta Murgia con il Luce Music Festival. La location scelta dal Maestro sarà Jazzo Pantano, sito in prossimità del bosco Pellicciari, in agro di Gravina in Puglia.

Francesco Tarantini, presidente PNAM, si è dichiarato entusiasta di poter accogliere un artista di questo calibro «L’Alta Murgia avrà l’onore di accogliere uno tra i più grandi artisti che calcano le scene mondiali, valorizzando quegli elementi più tipici del territorio. Nel rilancio del Parco sarà centrale questa estate la musica che finalmente torna a vivere dopo un lungo periodo di crisi. Palcoscenico esclusivo sarà Jazzo Pantano, un posto magico ai piedi del costone murgiano dal quale sarà facile emozionarsi».

Con Ludovico Einaudi suoneranno Federico Mecozzi alla viola e al violino e Redi Hasa al violoncello.

Per una migliore organizzazione e al fine di non turbare l’armonia del luogo i partecipanti raggiungeranno il concerto a bordo di bus-navetta, accolti dalle guide ufficiali del Parco che li accompagneranno in una passeggiata naturalistica prima della performance. Il parcheggio delle auto è previsto nei pressi dello stadio di Gravina, a breve sarà formulato il regolamento di accesso in accordo con il Comune.

I biglietti saranno disponibili sul circuito di prevendita TicketOne; le informazioni costantemente aggiornate sulla pagina Facebook Luce Music Festival.