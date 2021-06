Michela Giraud e Valerio Lundini a Torre Canne il 27 e il 28 agosto

Valerio Lundini e Michela Giraud saranno in Puglia a fine agosto, due dei comici più apprezzati del momento in Italia, illumineranno la marina fasanese con due spettacoli all'ombra del faro di Torre Canne, una delle mete più apprezzate dagli altamurani. I due eventi eventi rientrano nel festavl Costa dei Trulli 2021.

Si parte venerdì 27 agosto con Michela Giraud in «La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!» e si prosegue il giorno dopo, sabato 28 agosto con Valerio Lundini in «Il mainsplaning spiegato a mia figlia».



I biglietti saranno disponibili su www.ticketone.it e info su www.costadeitrulli.events