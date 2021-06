Le “note d’estate” risuonano nell’atrio del Museo Archeologico Nazionale di Altamura

Oggi, a partire dalle ore 19:00, nell'atrio del Museo Archeologico di Altamura andrà in scena l'iniziativa "Note d'estate", un modo per valorizzare i luoghi della cultura grazie a una serata all'insegna della musica, dell'energia e delle emozioni positive.

L’obiettivo è quello di ricongiungere il patrimonio culturale alla propria vocazione naturale, la fruizione del pubblico, con un evento nato in sinergia con la Fidapa sezione Altamura, guidata dal Presidente Nunzia Cappiello.

«Con l'augurio che il peggio sia alle spalle e la socialità torni a far parte della vita di tutti - spiega la Direttrice del Museo Elena Saponaro - possa il Piano di Valorizzazione 2021 rappresentare una concreta opportunità di riappropriazione della normalità, dando ai già suggestivi luoghi della cultura ulteriore pregio grazie alla contaminazione di suoni e voci. Affinché la potenza del concerto cancelli il passato e scongiuri ogni altra eventuale chiusura».

Il concerto non ha nessun costo ma per evitare assembramenti è consigliabile prenotare tramite l'app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/). I visitatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la durata della visita e degli eventi proposti, secondo le disposizioni sanitarie, che prevedono l’utilizzo dei dispositivi di protezione, correttamente indossati dal mento fin sopra il naso, in tutti i luoghi pubblici chiusi ed anche in tutti i luoghi aperti ove non fosse possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni e dei disabili le cui condizioni siano incompatibili con l’utilizzo prolungato della mascherina.

Protagonisti della serata, gli artisti: Angela Lomurno, soprano, Ilaria Cuscianna (soprano), Nicola Cuocci (Tenore), Luciano Ancona (baritono), Cristina Priore (violino), Alessandro Montillo (clarinetto), Giancarlo Direnzo (pianoforte).