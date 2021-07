Altamura, l'iniziativa "il cinema sotto le stelle" fino al 5 agosto

Un'iniziativa per dare la possibilità ai cittadini di vivere il cinema in maniera completamente diversa, infatti fino dal 5 agosto ad Altamura sarà presente il “cinema sotto le stelle” organizzato dal Cinema Grande e dal Multicinema Teatro Mangiatordi in collaborazione con il Comune di Altamura.

Il Comune ha concesso lo spazio del “Simone Viti Maino” e ha favorito l’accesso al cinema alle fasce deboli attraverso i servizi socio-assistenziali che

stanno provvedendo alla consegna di biglietti omaggio per la partecipazione alla rassegna.

La programmazione si svolgerà nell’atrio del “Simone Viti Maino” e nell’atrio del liceo “Cagnazzi”.

Per utleriori Informazioni ed evenutuali prenotazioni bisogna contattare i numeri: 3296184256 - 3343625043