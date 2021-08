Boscosauro, ecco quando poter fare un salto nella Preistoria. Il calendario

Il parco a tema della città di Altamura dove poter rivivere la Preistoria, camminando accanto a dei dinosauri, riprodotti a grandezza naturale, in grado di muoversi ed emettere versi grazie alla tecnologia animatronics e dove poter ammirare un villaggio dei Neanderthal dove sono presenti delle riproduzioni a grandezza umana dei nostri antenati, ha presentato il nuvo calendario per il mese di agosto.

Ecco i nuovi orari:

Da venerdì 6 Agosto dalle 16.00 alle 20.00;

Il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00;

Dal 13 al 22 agosto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00;

Il 27 agosto dalle 16.00 alle 20.00;

28 e 29 agosto dalle 10.00 alle 19.00.

La biglietteria Online non è attiva, quindi, per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero +39 392 6142901 (attivo nei seguenti orari 9.00-12.00/16.00-19.00). Le prenotazioni saranno accettate solo in questi orari. Non è possibile prenotare attraverso i nostri canali social.

Inoltre dal 6 agosto sarà obbligatorio, per le persone dai 12 anni in su, presentare all’ingresso il Green Pass.