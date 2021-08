Boscosauro: Ferragosto tra i dinosauri

Il parco giurassico, Boscosauro, sarà aperto anche il 15 agosto per poter regalare ai ragazzi e le famiglie un'avventura indimenticabile in un giorno di festa. La struttura sarà aperta dalle 10,00 alle 19,00.

La giornata è suddivisa in questo modo:

Mattina: visite guidate e scavo paleontologico

Turni Visita guidata: 10.30-11,00- 11,30*

Laboratori di scavo, con consegna del Diploma di Paleontologo

Pomeriggio : laboratori

Laboratori “preistorici” (dalle15,30alle 17,00)

* Per coloro che non riescono a visitare il parco entro l’ultimo turno mattutino è previsto un ulteriore turno di visita guidata pomeridiano alle ore 17,00

In ogni caso per tutta la giornata sarà possibile :

- Accedere all’area giochi

-Visitaregli animali della fattoria e la voliera

- Visitare il museo dell’agricoltura

Per info e prenotazioni per il pranzo è necessario contattarci al numero:

+39 349 4456538

Il Costo della giornata è di 8 € per adulti e bambini (i bambini fino a 3 anni non pagano).

La biglietteria Online non è attiva, quindi, per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero +39 392 6142901 (attivo nei seguenti orari 9.00-12.00/16.00-19.00). Le prenotazioni saranno accettate solo in questi orari. Non è possibile prenotare attraverso i nostri canali social.

All'ingresso della struttura sarà obbligatorio, per le persone dai 12 anni in su, presentare il Green Pass.