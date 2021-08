Altamura festival dell'estate 2021, terminati i posti per il concerto di Noemi

Sono terminati in poche ore i posti disponibili per assistere al concerto di Noemi, una delle serate più ambite del festival estivo altamurano.

Sono molti i cittadini che alla richiesta di prenotare hanno ricevuto il seguente messaggio:

"Si comunica che i posti per il concerto di Noemi sono andati SOLD OUT in poche ore! Le richieste sono iniziate dalle 0:00 di stamattina. Purtroppo i posti messi a disposizione sono limitati, nel rispetto delle norme anti-covid 19, non possiamo più esaudire altre richieste. Ci scusiamo per il disagio e vi aspettiamo agli altri eventi del Festival dell'Estate 2021 a partire da stasera. Grazie."

Il concerto si terrà giovedì 26 agosto presso lo stadio Tonino D'Angelo.