Amedeo Modigliani in mostra ad Altamura da 7 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

L’iniziativa promossa dal Comune di Altamura - Assessorato alla Cultura è dedicata al grande pittore e porta in mostra le riproduzioni di alcune fra le sue più celebri opere, come i ritratti di Jeanne Hébuterne, compagna e musa di Modigliani e il suo unico autoritratto in cui l’artista si ritrae emaciato e stanco poco prima di morire.

Le opere sono riprodotte in modo fedele nelle misure e nei colori grazie al format Modlight® – letteralmente “luce di Modigliani” – ideato e realizzato dall’Istituto Amedeo Modigliani nell’ambito della sua mission di divulgazione culturale della vita e delle opere dell’artista livornese. La sofisticata tecnologia e lo specifico disegno di luci e la corona di led sottostante permette di cogliere oltre lo spessore della pennellata anche il dettaglio dell’esecuzione e la luce naturale dei colori di ogni quadro.

Ad arricchire il percorso espositivo foto storiche appartenenti agli Archivi dell’Istituto sulla vita dell’artista e il docu-film di Sky Arte HD sull’amore tormentato tra Modigliani e la sua musa Jeanne.

Oggi Modigliani è universalmente considerato uno dei più grandi artisti del ‘900, pochi uomini hanno incarnato come lui il mito romantico del pittore geniale e trasgressivo che si espresse in una pittura assolutamente originale.

Oggi le sue opere sono conservate nei più grandi Musei di tutto il mondo.

DAL 7 DICEMBRE 2021 al 16 GENNAIO 2022

Altamura (BA)

Palazzo Baldassarre, via Fratelli Baldassarre, 1

Costo del biglietto:

Intero 4,00 • Ridotto € 2,00

Ridotto per scolaresche € 2,00

Gruppi (minimo 10 persone, massimo 20) € 3,00

Ingresso gratuito per docenti, accompagnatori, guide turistiche, minori di 5 anni, diversamente abili, titolari di agenzie di viaggio.

Orari:

10:00 - 13:00 / 16:00 - 21:00 (ultimo ingresso ore 20:00)

Lunedì chiuso

Info e prenotazioni:

palazzobaldassarre@gmail.com

tel. 340 264 5147

L’INGRESSO SARÀ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI OSPITI MUNITI DI GREEN PASS

L'evento è realizzato dal Comune di Altamura - Assessorato alla Cultura

Con il Patrocinio della Presidenza della Regione Puglia e del Consiglio Regionale della Puglia

In collaborazione con la Rete Museale "Uomo di Altamura"

a cura dell'Istituto Amedeo Modigliani nell'ambito delle Celebrazioni per il Centenario della morte