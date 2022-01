L’evento si terrà nell’aula del Plesso Montessori, presso Palazzo Garibaldi, ad Altamura, in via F. de Sanctis n. 1

È operativa, ad Altamura, dall’inizio dell’anno scolastico, la prima sezione di Scuola dell’Infanzia con metodo Montessori, nel 2°Circolo Didattico “Garibaldi”: “La casa dei bambini”.

Una scuola costruita su misura dei bambini: negli arredi, immediatamente fruibili, e nelle attività, scientificamente strutturate e adatte al raggiungimento di autonomia, indipendenza, responsabilità, curiosità e libertà di espressione.

Una sezione eterogenea dove bambini di diverse età possono interagire tra loro, concepita per offrire non solo il supporto di un adulto, ma anche quello dei pari, incoraggiando lo scambio di conoscenze e l'aiuto reciproco, sviluppando l’empatia e la prosocialità.

Per arrivare a questo obiettivo è stato necessario formare le insegnanti per due anni attraverso corsi specializzati organizzati dall’Opera Nazionale Montessori che prevedono lezioni teoriche, metodologiche, laboratoriali e tirocinio diretto, con materiali Montessori.

La Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Paola Flora, con l’appoggio del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo, ha fortemente sostenuto questo progetto, che arricchisce significativamente il quartiere e la città tutta, in termini di pluralismo culturale ed ampliamento dell’offerta formativa, attivando tutte le procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Opera Montessori e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

In Puglia esistono quattordici scuole a metodo differenziato Montessori, tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie.

“La casa dei bambini”, fiorita ad Altamura, porta a tre il numero delle scuole montessoriane in provincia di Bari.

Per attivare una nuova sezione o classe Montessori occorre disporre di un arredo specificamente studiato a misura di bambino e di un insieme di materiali strutturati che sono alla base delle attività educative montessoriane. Sono stati necessari significativi investimenti sulle infrastrutture, sugli strumenti di apprendimento, sulla riorganizzazione degli spazi e sull’aggiornamento continuo professionale mediante consulenze scientifiche, per trasformare gli ambienti di apprendimento.

Arredi studiati appositamente per il corpo del bambino, mobili a misura, che assecondano e favoriscono un corretto sviluppo motorio infantile; non più semplici contenitori o supporti: belli da vedere, piacevoli da toccare e funzionali allo sviluppo del bambino ed all’insegna della sostenibilità ambientale.

In una sezione a metodo differenziato Montessori tutto è studiato affinché il bambino riconosca l’ambiente di apprendimento e sviluppo come una casa, la sua casa e quella dei suoi compagni.

All’inaugurazione, prevista il 22 gennaio alle ore 11:00, interverranno il sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, On. Rossano Sasso, la Dirigente dell’ufficio Scolastico territoriale Giuseppina Lotito, la sindaca di Altamura, Avv. Rosa Melodia, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Altamura, Avv. Margherita Fiore, la Dott.ssa Francesca Tarquinio dell’AMIC Associazione Montessori, l’insegnante Maria Cusenza, esperta del Metodo differenziato.

Un evento inaugurale volto alla divulgazione ed all’approfondimento scientifico, realizzato al fine di arricchire e rendere consapevole l’intero territorio ed i genitori, delle potenzialità e specificità del metodo, affinché la scuola e la casa rappresentino per il bambino tessere dello stesso mosaico, nell’ottica del potenziamento del “continuum” formativo.

L’evento si terrà nell’aula del Plesso Montessori, presso Palazzo Garibaldi, ad Altamura, in via F. de Sanctis n. 1 e sarà trasmesso in diretta facebook mediante la pagina dell’istituto:

https://it-it.facebook.com/altamuragaribaldi/