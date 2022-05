Aido Altamura, premiazione del concorso scolastico “Nonna Nunzia” – Una lezione di vita e d’amore

Il 31 Maggio 2022, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Domenico, sita in Piazza Zanardelli ad Altamura, ci sarà la premiazione finale del concorso scolastico organizzato da AIDO, sezione Altamura.

L’evento, dal titolo “Nonna Nunzia” – Una lezione di vita e d’amore, è stato pensato e realizzato come momento finale di un concorso che l’Associazione ha proposto alle Scuole Secondarie Superiori della città. Al centro i temi della prevenzione, della solidarietà e della donazione attraverso i lavori degli studenti, alcuni dei quali saranno premiati. Gli stessi si sono cimentati nella realizzazione di materiali audiovisivi suddivisi in tre sezioni: fotografia, cinema breve e spot pubblicitario.

Alla premiazione, per la serata, si affiancherà l’intervento dell’ospite dott.ssa Irene Scalera, dirigente medico di Chirurgia epatobiliare e Centro Trapianti di fegato del Policlinico di Bari. Non mancheranno le testimonianze e le storie, accompagnate da intermezzi musicali a cura del soprano Annunziata Loporcaro e della chitarra di Nicola Moramarco, oltre che dalla magia coreografica dell’ASD StudioDanza di Stefania Colonna.

La cittadinanza è invitata.