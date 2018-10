Il Movimento Culturale Spiragli, in collaborazione con la prestigiosa casa editrice LietoColle, da anni attenta a segnalare voci nuove nel panorama poetico italiano, bandisce la seconda edizione del Premio Letterario Beppe Salvia opera Prima.

Possono partecipare al Premio le opere prime inedite di poesia di autori/autrici, anche di nazionalità diversa da quella italiana, scritte in lingua italiana e non premiate precedentemente in altri concorsi.

A questo link tutti i dettagli per partecipare.