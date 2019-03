Pino Aprile torna ad Altamura, appuntamento questa sera al Liceo Cagnazzi

Federalismo Fiscale, Autonomie Regionali, Fabbisogni Standard, Livelli Essenziali… tutti argomenti che in questi giorni sono tornati fortemente alla ribalta, in una Italia che tende sempre più a dividersi invece che ad unirsi. Ovviamente non è e non sarà mai una battaglia al Nord, con il quale condividiamo un un Territorio una Costituzione, Famiglie, Affetti ed un Patrimonio Culturale senza limiti riconosciuto in tutto il Mondo... ma l'opportunità di scongiurare quello che i Leghisti del Nord per l'Indipendenza della Padania hanno messo in campo da anni, e che sta giungendo al suo compimento SPACCARE L'ITALIA confinando il Sud in un eterno colonialismo.

Dopo Zero al Sud di Marco Esposito torniamo a parlare di un tema che in questi giorni è sempre più all'attenzione delle cronache giornalistiche e politiche, e questa volta con il celebre PINO APRILE, autore di Terroni, Giù al Sud, Mai più Terroni, Carnefici, L’Italia è finita e tanto altro. Insieme a lui faremo una descrizione coraggiosa nonché documentata di quello che gli italiani fecero a se stessi, del perché a 158 anni dall’Unità di Italia la differenza tra Nord e Sud si sia addirittura accentuata, marcando tale disuguaglianza in maniera indelebile. Quanti hanno sempre creduto che questo dipendesse da un fatto puramente geografico dovranno ricredersi, così come dovranno ricredersi coloro che avevano l’errata convinzione che il Sud del nostro paese sia da sempre la parte più povera e arretrata d’Italia. Chi sono stati i veri fautori di questa diversità? Con quanta coscienza hanno perpetrato i propri ideali traendone maggiore profitto? Chi ha reso parte della nostra società così sottomessa e spesso timorosa? Si parlerà di Sud, ripercorrendo un po' di storia fino ad arrivare ai giorni nostri, con uno squarcio sul futuro possibile del nostro Paese e dell'intera Europa. Si parlerà di meridionalismo, una riflessione sul nostro Mezzogiorno che ci consenta una lettura nitida e scevra di preconcetti della nostra storia, nonché sui tanti ostacoli che ancora si frappongono ad un suo rilancio e ad uno sviluppo che agganci la locomotiva del resto d' Europa“

L’argomento verrà trattato questo Giovedi 7 Marzo, con inizio alle 18,30 presso l’Aula Magna del Liceo Cagnazzi di Altamura con l’organizzazione a cura della sezione altamurana di Italia in Comune.