“La Grande Guerra in cartolina", domani presentazione del libro pubblicato dall'ABMC

PNAM, giovedì la sottoscrizione del documento di costituzione Comitato Promotore Distretto Biologico

Giovedì 14 marzo 2019 alle ore 16:30, presso la sede del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in via Firenze n. 10 a Gravina in Puglia, verrà sottoscritto il documento di costituzione del Comitato Promotore del Distretto Biologico dell’Alta Murgia. Promuovere la “cultura del biologico”