“Le ragazze stanno bene”, il 4 dicembre presentazione del romanzo di Davide Simeone

Mercoledì 4 Dicembre alle ore 19.00 presso la Feltrinelli Point di Altamura, nella sezione “Ti presento un autore” sarà ospitato Davide Simeone che introdurrà il suo ultimo romanzo “Le ragazze stanno bene”, vincitore del concorso letterario di narrativa under 35 “Ludovica Castelli 2019” Les Flâneurs Edizioni”.Davide Simeone, avvocato, classe 1984.Dopo varie esperienze professionali a Londra e a Valencia, ha collaborato come social media manager alla DgLine e web editor per IBS a Milano.Il suo esordio letterario è del 2003, a diciannove anni, con il romanzo Come dico Io, premiato l’anno successivo alla V Biennale del Premio “La Lama”. Nel 2005, con la seconda esperienzanarrativa, Quattro, ha vinto il Premio Ignazio Ciaia – Nunzio Schena, mentre nel 2007 è uscito il suo terzo romanzo, L’alba di domani.Nel 2013 ha pubblicato il romanzo Rewind, presentato alla Città del Libro di Campi Salentina e premiato dall’Associazione Asterisco, e nel 2017 Quella volta che ho imparato a nuotare (Manni Editore). Nel 2019 ha pubblicato il racconto breve Sole (Giacovelli Editore).Collabora con il blog letterario Inchiostro di Puglia dal 2014.Dal 2018 è direttore artistico del festival Pagine di Stelle di Ceglie Messapica.È tutor per la Fondazione Paolo Grassi e attualmente vive ed esercita la sua attività professionale a Martina Franca e a Lecce.A dialogare con l'autore ci saranno Angela Digeno e Melinda Tafuni, co-fondatrici di Dammi un Libro.