"Follenchhausen", il 19 dicembre presentazione del libro di Arcangelo Popolizio

Si terrà il prossimo giovedì 19 dicembre, dalle ore 20, presso la Masseria Il Casale Falagario Stacca, in via Santeramo km 9, la presentazione del libro Follenchhausen (Manni Editore) che segna l'esordio di Arcangelo Popolizio in veste di narratore. Introduce Silvio Teot; interventi di Lisa Falagario e Roberto Corradino.

Follenchhausen è il folle viaggio di Munchhausen a cavallo del suo bosone. In una struttura da definirsi prosa poetica, con la forza della ragione che può avere il pensiero e la leggerezza di un volo lirico, questo libro si propone come un sequel delle avventure del Barone di Munchhausen. È un viaggio immaginario aperto al possibile e all'impossibile, un testo ossimoro della condizione umana in perenne disequilibrio fra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere, un affondo nella ricerca dell'amore che completa, nello stupore per vicende inverosimili, nella libertà del sogno che convive con l'abisso della guerra, delle migrazioni, del dolore, nella certezza di essere vittima e insieme carnefice.

Il tutto in un universo vasto e smisurato, fuori da vincoli storici che non siano se non un'immersione all'interno di sé per scoprire l'autenticità dell'io attraverso la messa in discussione di ogni sovrastruttura.