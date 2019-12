È finalmente stato pubblicato ed è già disponibile nelle librerie dal 24 dicembre "ALTAMURA - Storia di una città e dei suoi cittadini", l'ultimo libro pubblicato dalla casa editrice altamurana LAB Edizioni. La pubblicazione è a firma del prof. Giuseppe Pupillo, presidente dell'Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura e di Antonio Ferrante, giornalista ed editore altamurano.

Il libro tratta la storia completa della città di Altamura attraverso gli eventi cruciali che l'hanno interessata e offre una panoramica storica dei principali aspetti socio-economici della comunità. "Altamura" si pone l'obiettivo di inquadrare il passato di questa importante città pugliese, ripercorrendone le fasi più significative che l'hanno portata a diventare ciò che è oggi.

Il primo capitolo, a firma del prof. Giuseppe Pupillo, approfondisce le fasi più salienti della storia altamurana, dalla preistoria al Novecento. Il secondo capitolo, a firma del giornalista Antonio Ferrante, attraverso lo studio e l'analisi dello Stato delle Anime di Altamura del 1803, tratta l'evoluzione e i progressi socio-economici della comunità attraverso tutte le famiglie che hanno praticato arti, mestieri e professioni. Un libro completo, ricchissimo di immagini d'epoca (molte inedite), indispensabile per chi vuole conoscere a fondo questa importante realtà del sud Italia.

Gli autori rivolgono un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato direttamente o indirettamente alla realizzazione di quest'opera, ma in particolare tengono a ringraziare alla famiglia Difonzo. All'ing. Michele Difonzo, recentemente scomparso, grandissimo cultore della storia, delle tradizioni e della natura del territorio dell'Alta Murgia, è in parte dedicato il libro. La casa editrice, inoltre, annuncia che parte del ricavato della vendita sarà utilizzato per la catalogazione e divulgazione dell'archivio dell'ing. Difonzo.

La pubblicazione, che si avvale del patrocinio dell'A.B.M.C. è stato pubblicato grazie al sostegno della famiglia Marino (MarinoBus); la famiglia Maggi (Eredi Maggi Impianti, Contact Italia, Saem, Secsun); la famiglia Cannito (Altaflex); la famiglia Picerno (Biscò); la famiglia Forte (Forte); la famiglia Forte (Oropan); la famiglia Colonna (S.T.S. Trasporti); la famiglia Giancaspro (Defino&Giancaspro); la famiglia Fiorino (Item Oxygen e ItemHub).

La presentazione pubblica del volume è prevista per domenica 29 dicembre. I dettagli saranno divulgati nelle prossime ore.