Azienda altamurana protagonista alla mostra fotografica di Steve McCurry a Forlì

La società altamurana Sistemalab, specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di allestimenti di musei e di mostre, ha legato il suo nome a due mostre fotografiche di prestigio conclusesi il 6 gennaio: "Cibo", del fotografo statunitense Steve McCurry, (quattro volte vincitore del "World Press Photo") presso i Musei di San Domenico a Forlì, e "Children", di Erwitt, McCurry e Mitidieri , presso la Salaborsa di Bologna.

Entrambe le mostre hanno fatto registrare dei risultati eclatanti: la prima, inauguratasi lo scorso 21 settembre in occasione dell’apertura della “Settimana del buon vivere” ha visto un’affluenza di oltre 41000 presenze, mentre la seconda, che ha aperto i battenti il 20 novembre scorso in occasione della “Giornata mondiale dei diritti dei bambini”, è stata vista, in poco più di un mese e mezzo, da oltre 15000 visitatori.