“L’invenzione delle razze”, quarto appuntamento della rassegna Epicentro

Guido Barbujani ha lavorato alla Stony Brook State University of New York, alle Università di Londra, Padova e Bologna, ed è attualmente professore di Genetica all’Università di Ferrara. Il prossimo 7 marzo, alle ore 18.30 presso l’Agorateca in via Stefano Lorusso 1 ad Altamura, sarà lui il protagonista della quarta tappa della rassegna Epicentro, organizzata e promossa dal Movimento Culturale Spiragli. Partendo dalla presentazione della sua ultima pubblicazione dal titolo “Sillabario di genetica per principianti” (edizioni Bompiani), il professor Barbujani, dialogando con Pasqua Spadone, spiegherà perché il razzismo è un'ideologia priva di qualsiasi fondamento scientifico e come le differenze fra noi uomini siano in parte dovute a fattori genetici e in parte a fattori ambientali o culturali, ma restino sostanzialmente differenze fra individui, non fra gruppi razziali separati da barriere.

Guido Barbujani collabora con il Domenicale del Sole 24 Ore. Tra i suoi libri, i romanzi Dilettanti, Dopoguerra, Questione di razza (premio Hemingway), Morti e sepolti e Tutto il resto è provvisorio; i saggi L’invenzione delle razze (premio Merck-Serono e selezione Galileo), Europei senza se e senza ma, Sono razzista, ma sto cercando di smettere (con Pietro Cheli), Lascia stare i santi. Una storia di reliquie e di scienziati, Contro il razzismo (con Marco Aime, Federico Faloppa e Clelia Bartoli), Gli africani siamo noi (premio selezione Galileo), Il gene riluttante (con Lisa Vozza) e Il giro del mondo in sei milioni di anni (con Andrea Brunelli).