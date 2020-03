Aperta la Gara dei Booktrailer di Confabulare – Libri fuori dagli scaffali 2020

Studenti in fibrillazione, famiglie e amici tutti con gli occhi puntati sul canale Youtube di Confabulare per visualizzare e votare, a colpi di click di apprezzamento, sino al 25 marzo, i migliori Booktrailer realizzati dagli studenti delle scuole aderenti al progetto di Confabulare - Libri fuori dagli scaffali 2020.

Attivo a Ruvo di Puglia dal 2012, Confabulare è il progetto dedicato ai giovani lettori dai 9 ai 17 anni e che quest’anno coinvolge più di 100 scolaresche di otto diversi Comuni pugliesi (Altamura, Andria, Casamassima, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani), in rappresentanza di 16 diverse Istituzioni Scolastiche, per un totale di più di 2500 studenti.

Data l’emergenza Coronavirus, le direttive disposte da Dpcm e Regione Puglia hanno sospeso tutte le attività in programma presso gli istituti scolastici aderenti, dagli incontri con gli autori alle gare di lettura, ma non si arresta la “competizione multimediale” del progetto annuale di promozione della lettura e valorizzazione della letteratura per ragazzi.

Inoltre, la direzione e tutto lo staff di Confabulare stanno lavorando, congiuntamente con dirigenti scolastici, insegnanti e autori, per consentire a tutti gli studenti di incontrare virtualmente gli autori dei libri assegnati loro durante l’anno, tramite la realizzazione di Confabulare On Air, incontri in diretta streaming, i cui dettagli saranno descritti prossimamente.

Le classi e i gruppi lettura coinvolti in Adotta l’Autore a scuola si sono cimentati nella realizzazione di un Booktrailer sui libri degli autori “adottati” per raccontare la loro esperienza di lettura. Dopo la consegna dei video, della durata massima di 4 minuti, entro il 29 febbraio, sino al 25 marzo, tutti i Booktrailer saranno pubblicati sul canale Youtube di Confabulare e sottoposti al giudizio del pubblico della rete che esprimerà attraverso il “mi piace” il proprio apprezzamento. Per ciascuna scuola partecipante sarà eletto, quindi, il video più suffragato che parteciperà alla fase successiva: il giudizio di una giuria di esperti che decreterà il miglior Booktrailer per ciascuna fascia di partecipazione, premiato in occasione delle feste finali di maggio.

Aderiscono al progetto: LC “Da Vinci” – Molfetta; LS “Einstein” – Molfetta; LS “Federico II” – Altamura; ITIS “Jannuzzi” – Andria; LS e L. LING O. Tedone – Ruvo di Puglia; IC Cardigno-Savio SM – Molfetta; SM Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII – Ruvo di Puglia; IC Rodari-Alighieri SM – Casamassima; CD Scuola Elementare “Giovanni Bovio” – Ruvo di Puglia; IC Imbriani-Piccarreta Scuola Elementare – Corato.

I libri assegnati: “La storia di Greta – non sei troppo piccolo per fare cose grandi” di Valentina Camerini e “Io vengo da - corale di voci straniere” di Daniele Aristarco per gli studenti di 5a elementare e 1a media; “Il ladro dei cieli” di Christian Hill, “I grigi” di Guido Sgardoli per gli studenti di 2a e 3a media; “Anime scalze” di Fabio Geda per gli studenti del biennio di scuola secondaria di secondo grado.

Confabulare è un'idea di Associazione Culturale Calliope e Libreria L'Agorà – Bottega delle Nuvole di Ruvo di Puglia (BA) in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, la Fondazione Vincenzo Casillo e la Fondazione Cannillo, con l'obiettivo di promuovere la lettura tra le fasce più giovani della popolazione, attraverso un approccio innovativo che favorisce la partecipazione dei lettori con strumenti ludici e creativi (arti figurative, teatro e cinema) rendendoli veri protagonisti del processo.

Con la direzione artistica di Paola Zannoner, scrittrice e formatrice di fama internazionale, premio Strega ragazze e ragazzi 2018, il Coordinamento scientifico di Rosangela Bellifemine e Marisa Scarimbolo, e il Coordinamento organizzativo di Nicola Catalano, Confabulare vede impegnati attori, autori, esperti di ludico-creatività, filmaker, critici ed esperti di cinema, librai e consulenti letterari.

Di tutte le fasi del progetto 2019-2020 sarà data ampia e capillare informazione sui canali social Facebook e Instagram di Confabulare e nella sezione news del sito www.confabulare.it.