La passione per la lettura non si ferma: nasce "Confabulare On Air"

Confabulare - Libri fuori dagli scaffali 2020 si trasforma e si presenta con una nuova veste: Confabulare On Air.

La decisione stabilita dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo e successivi aggiornamenti, circa la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole e gli atenei italiani e il divieto di spostarsi sul territorio nazionale (DPCM 11 marzo) ha, inevitabilmente, reso impossibile la realizzazione degli incontri di Adotta l’Autore a Scuola, previsti per tutto il mese di marzo (dal 5 al 27) presso i vari istituti scolastici aderenti.

Una misura prudenziale a cui Confabulare non ha potuto non attenersi ma che ha rappresentato, per tutto lo staff, una nuova sfida, con l’unico intento di non privare gli studenti di una esperienza unica e non spegnerne l’incredibile entusiasmo che caratterizza la linfa vitale di tutto il progetto annuale di promozione della lettura e valorizzazione della letteratura per ragazzi.

Nasce così Confabulare On Air, una nuova veste multimediale e interattiva del progetto annuale attivo a Ruvo di Puglia, studiato innanzitutto per i più di 2500 studenti di 8 diversi Comuni pugliesi (Altamura, Andria, Casamassima, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani), delle 16 diverse Istituzioni Scolastiche aderenti all’edizione 2020, ma con l’ambizione di riuscire a coinvolgere tutti i giovani lettori e le loro famiglie d’Italia, grazie alle potenzialità offerte dalla rete.

Attraverso i propri canali social, sulla pagina Facebook, il profilo Instagram e sul canale Youtube, Confabulare On Air propone un vero e proprio palinsesto giornaliero di consigli di lettura e scrittura, proposte cinematografiche per ogni fascia d’età, letture animate e video incontri in diretta streaming con alcuni dei più amati autori della letteratura per ragazzi.

«In un momento difficile per tutti, che cambia così profondamente le nostre abitudini di vita, noi cerchiamo di cogliere l’opportunità per migliorare il nostro progetto e offrire un servizio di intrattenimento culturale e dinamico a tutti i bambini e ragazzi, di ogni fascia d’età, da condividere assieme alle proprie famiglie» - commenta la direzione.

«Abbiamo a disposizione il potentissimo strumento della rete internet che ci consente di essere vicini a tutti anche se distanti. Abbiamo l’impagabile collaborazione di grandi scrittori, coraggiosi interpreti, straordinari illustratori. Abbiamo la professionale collaborazione di dirigenti scolastici e docenti per il coordinamento a distanza degli studenti. Ma soprattutto, abbiamo una viscerale ed incontenibile passione per la lettura con cui vogliamo, permetteteci il termine, “contagiare” tutti coloro che ci seguono, riempiendo di colore e positività tutti gli spazi lasciati vuoti».

Il programma di Confabulare On Air

Ogni mattina

I consigli di scrittura di Paola Zannoner per piccoli e grandi, per leggere e interpretare il mondo che ci circonda;

I consigli di lettura di Giuseppe Palumbo, per gli appassionati del fumetto, perchè i fumetti raccontano sempre grandi storie;

I consigli di lettura degli Autori di Confabulare 2020: per tutte le fasce di età

Ogni pomeriggio

Cinema a casa con Giuseppe del Curatolo, con la presentazione di grandi film per ragazzi da poter vedere a casa vostra con tutta la famiglia e disponibili su piattaforme streaming legali (Raiplay)

Ogni pomeriggio, da lunedì a sabato

“La più Grande”, il romanzo interattivo di Davide Morosinotto, letto da Angelica Amenduni e illustrato da Alberto Marsico;

“Alice resta a casa”, la nuova prova d'autore di Manlio Castagna e Marco Ponti, letta per Confabulare da Giacomo Dimase e illustrata dalla giovanissima Tea Plevneshi (a partire dal 16 marzo).

Il giovedì e la domenica pomeriggio

Happy Hour con le letture dei #LiberEroi e le straordinarie animazioni di Beatrice Mazzone

Di pomeriggio (a partire dal 24 marzo)

Incontri in streaming con i grandi scrittori di Adotta l’Autore a Scuola: Christian Hill con il libro “Il ladro dei cieli”, Guido Sgardoli con “I grigi”, Daniele Aristarco con “Io vengo da - corale di voci straniere”, Valentina Camerini con il libro “La storia di Greta – non sei troppo piccolo per fare cose grandi”, Fabio Geda con “Anime scalze”.

Confabulare – libri fuori dagli scaffali, è un'idea di Associazione Culturale Calliope e Libreria L'Agorà – Bottega delle Nuvole di Ruvo di Puglia (BA) in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, la Fondazione Vincenzo Casillo e la Fondazione Cannillo.

Di tutte le fasi del progetto 2019-2020 sarà data ampia e capillare informazione sui canali social Facebook e Instagram di Confabulare e nella sezione news del sito www.confabulare.it.