“L’invenzione delle razze”, quinto appuntamento della rassegna Epicentro con Guido Barbujani

Il prossimo 25 settembre, alle ore 19.00 presso l’Agorateca in via Stefano Lorusso 1 ad Altamura, sarà lui il protagonista della quinta tappa della rassegna Epicentro, organizzata e promossa dal Movimento Culturale Spiragli.

Partendo dalla presentazione della sua ultima pubblicazione dal titolo “Sillabario di genetica per principianti” (edizioni Bompiani), il professor Barbujani, dialogando con Pasqua Spadone, spiegherà perché il razzismo è un'ideologia priva di qualsiasi fondamento scientifico e come le differenze fra noi uomini siano in parte dovute a fattori genetici einparteafattoriambientalioculturali,marestino sostanzialmente differenze fra individui, non fra gruppi razziali separati da barriere.

Guido Barbujani, professore di Genetica all’Università di Ferrara, in precedenza ha lavorato alla State University of New York a Stony Brook (New York), alle Università di Londra, Padova e Bologna. Si occupa dello studio del DNA in popolazioni moderne e antiche e collabora al Sole 24 Ore.

Autore di 146 articoli su riviste internazionali e di numerosi saggi divulgativi:

- “Dilettanti”, Marsilio, Venezia 1994(Ristampato come: “Dilettanti. Quattro viaggi nei dintorni di Charles Darwin”. Sironi, Milano 2004).

- “Questione di razza”, Mondadori, Milano 2003.

- “L'invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana”, Bompiani, Milano 2006.

- “Europei senza se e senza ma. Storie di neandertaliani e di immigrati”, Bompiani, Milano 2008.

- “Sono razzista, ma sto cercando di smettere”, Laterza, Roma-Bari 2008.

- “Gli africani siamo noi. Alle origini dell'uomo”, Laterza, Bari 2016.

- “Il giro del mondo in sei milioni di anni”. Il Mulino, Bologna 2018 (Scritto con Andrea Brunelli).

- "Sillabario di genetica", Bompiani, Milano 2019.