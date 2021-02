Torrente Jesce Altamura, Paolicelli: “Aggiudicati lavori risanamento. Ora si proceda senza intoppi"

Il consigliere regionale, Francesco Paolicelli: “Il Consorzio di Bonifica ‘Terre d’Apulia’ ha aggiudicato i lavori per il risanamento e la sistemazione idraulica del torrente Jesce, nell’Agro di Altamura. Si tratta di un passo importante verso la realizzazione di un’opera necessaria per risolvere i problemi legati alla stagnazione delle acque e agli straripamenti che spesso hanno provocato danni ingenti e disagi ai proprietari terrieri e agli imprenditori che operano in quella zona”. Francesco Paolicelli, a proposito dell’aggiudicazione dell’appalto per la messa in sicurezza del torrente Jesce, grazie allo stanziamento complessivo da parte della Regione Puglia pari a 7,7 milioni di euro, di cui 5 per i lavori e i restanti per le spese d’esproprio, progettazione e messa in sicurezza.

“L’avvio dei lavori, che dureranno circa un anno, è previsto per i primi giorni di maggio”, aggiunge Paolicelli.

“Si conclude dopo anni un percorso fatto di passaggi amministrativi complessi. Ringrazio il consigliere Enzo Colonna per aver seguito l’iter passo dopo passo e per aver sempre mantenuto alta l’attenzione su un tema di rilevante importanza per abitanti e operatori economici dell’agro altamurano”. “Ora che si è in dirittura di arrivo, - conclude il consigliere - mi impegno a vigilare sullo stato di avanzamento dei lavori, accertandomi che si svolgano secondo i tempi e i criteri previsti”.