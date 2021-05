Emiliano: "restate in puglia per le vacanze"

Vaccini, le somministrazioni superano il milione e 793mila. Dalla Sicilia 50mila dosi di AstraZeneca

In Puglia raggiunte le 1. 793. 593 dosi di vaccino Covid somministrate. Il dato, aggiornato a ieri, vede oltre il 91% degli over 80 aver ricevuto almeno una dose, dato che scende all'84% per gli over 70 e al 54% per gli over 60. Una campagna vaccinale che, come ricorda l'assessore