Nelle ultime settimane, in Via Manzoni, sono stati effettuati i primi lavori per la messa in sicurezza della strada. Al momento ci si è limitati all'abbattimento di alcuni pini in prossimità di alcuni dei punti più critici per la circolazione dei pedoni e le autovetture, provvedendo anche alla fresatura delle radici che avevano danneggiato pesantemente il manto stradale, con conseguente rifacimento del manto stradale.

"Questi interventi sono preliminari, non si esauriscono qui, infatti l'obiettivo era quello di intervenire, nell'immediato, nei tratti più daneggiati e maggiormente percorsi dalla gente. Infatti, sono in programma interventi per mettere in sicurezza tutta la strada, per lo meno il tratto alberato che è quello maggiormente disastrato" ha dichiarato l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Michele Cornacchia.

"A maggio - ha aggiunto - la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza di tutta la strada, dall'incrocio con Viale Martiri a Piazza De Napoli che consiste, appunto, nella sostituzione di tutti gli alberi che prevederà una compensazione arborea, non in termini numerici ma con un determinato numero di alberi corrispondenti all'anedrite carbonica che gli stessi, attualmente, riescono ad immagazzinare. Questa compensazione arborea prevederà la ripiantumazione, in tutta la città, di 650 alberi circa dato che gli alberi quando sono più "giovani" assorbono molta CO2 in meno - ha concluso - L'obiettivo è quello di poter avviare i lavori per la fine dell'anno e in contemporanea verrà svilupppato il concorso di progettazione per poter arricchire la visione di questa parte di città con idee di giovani professionisti"