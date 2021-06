Strade sicure, più di 22 milioni di euro per i comuni baresi

La Regione Puglia ha stanziato 100 milioni di euro per rendere più sicure le strade dei Comuni di tutta la regione, con il rifacimento di asfalti, marciapiedi e isole pedonali.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito il programma regionale straordinario elaborato e proposto dal vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, e posto all’ordine del giorno della Giunta regionale convocata per oggi, come "La più grande operazione di manutenzione e cura di bellezza delle nostre comunità nella storia regionale - ha proseguito - La Regione Puglia utilizza la sua disponibilità di cassa per consentire ai Comuni di fare immediatamente dei lavori indispensabili non solo per il decoro ma anche soprattutto per la sicurezza. La rete stradale italiana soffre per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria determinata da un ciclo almeno ventennale di risorse che lo Stato ha smesso di trasferire ai Comuni"

“Ringrazio il Presidente Emiliano e in particolare il vice presidente Piemontese per essersi impegnati affinché nessun comune restasse fuori da questa misura, dal più grande al più piccolo” ha commentato il consigliere regionale, Francesco Paolicelli.

Manutenzione e sicurezza. Sono questi gli obiettivi del programma. I fondi sono stati ripartiti seguendo due criteri: il 55% della somma sulla base della popolazione residente e il 45% su quella dell’estensione territoriale dei singoli Comuni.

“In particolare ai 41 Comuni dell’area Metropolitana di Bari saranno destinati oltre 22 milioni di euro -ha osservato Paolicelli– che serviranno a finanziare un grande piano di manutenzione del sistema stradale che renderà i luoghi della nostra quotidianità più vivibili e ospitali nei confronti dei cittadini pugliesi e di quanti stanno scegliendo la nostra regione come meta turistica”.

“Strade, piazze, marciapiedi, aree pedonali: le nostre città dalla città di Bari al piccolo Comune di Poggiorsini avranno l’occasione di intervenire strutturalmente sulla base delle singole esigenze che autonomamente come ente definiranno. Questa operazione non mira soltanto al rifacimento superficiale del manto stradale ma a creare standard di sicurezza elevati e omogenei su tutto il territorio così da provare ad abbattere le cause di incidentalità” ha infine concluso il consigliere regionale.

Ad Altamura, stando ai dati riportati dalla Regione Puglia, dei 100 milioni stanziati per questo progetto spetteranno 1.967.267,55 di euro. Una cifra sostanziosa che aiuterà il Comune di Altamura a migliorare le condizioni delle strade della città.