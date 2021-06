Altamura, avviati i lavori di riqualificazione delle piazze “Orazio Persio” e “Don Tonino Bello”

Il Comune di Altamura informa la comunità attraverso i suoi canali social che sono stati avviati i lavori di riqualificazione delle piazze “Orazio Persio” e “Don Tonino Bello”.

Per quanto riguarda piazza “Orazio Persio” il progetto prevede la sostituzione delle lastre dei gradoni dell’anfiteatro nei punti più disastrati. Sono previsti anche dei lavori per quanto riguarda l'area giochi recintata, attraverso la sostituzione della ghiaia a pavimento con un prato con percorsi in pavimentazione architettonica drenante, una soluzione più idonea e funzionale alle attività ludiche dei bambini. Per uniformare l'ombreggiatura dello spazio pubblico è prevista la messa a dimora di nuove alberature nelle aiuole anche coinvolgendo le cittadine ed i cittadini che vorranno contribuire alla fornitura con donazioni private che saranno inserite in un apposito registro a cura degli Uffici del Servizio Verde.

In piazza “Don Tonino Bello”, invece, il progetto prevede la sostituzione delle lastre degradate di rivestimento del muro che delimita l’area verde per rendere lo spazio più sicuro. Inoltre Saranno ripristinati i cordoni in pietra del marciapiede e la pavimentazione danneggiata. Anche in questo progetto è prevista l’implementazione del verde con la messa a dimora delle alberature sul marciapiede non ombreggiato. L'intervento si completa con la sostituzione delle panchine danneggiate con altre nuove ed in numero superiore.

L’importo complessivo dei lavori è di 95.000 Euro.