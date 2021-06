Approvato DDL per la promozione delle attività artigianali e storiche regionali

Oggi in IV Commissione consiliare è stato approvato all’unanimità il disegno di legge che ha come obiettivo la promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia.

“Salvaguardare e custodire i negozi e locali storici, le nostre le botteghe artigiane significa dare un senso al lavoro di tanti imprenditori che stanno provando a rialzarsi da una crisi che non ha precedenti ”, ha detto Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione-delega Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera.

“Siamo a un momento importante della ripresa, soprattutto adesso che la Puglia è in fascia bianca ed è la meta scelta da tanti turisti, italiani e stranieri. Serve dare ai nostri imprenditori più coraggio oltre a supporto concreto. Tutte le attività, dalle botteghe ai negozi, infatti, potranno chiedere di essere iscritte in un elenco per poter essere destinatarie di misure di sostegno che verranno messe in campo dalla Regione”, ha sottolineato Paolicelli.

Tutelare le nostre attività e favorire occupazione. Sono i due obiettivi di questo disegno di legge condiviso con l’assessore allo Sviluppo economico Delli Noci. Prossimo passo: l’esame in commissione Bilancio prima di approdare in Aula per l’approvazione definitiva.

“Il nostro impegno come rappresentanti delle istituzioni, ma prima di tutto come cittadini, è quello di sostenere le attività economiche locali con una particolare attenzione a quelle che con il loro lavoro sono custodi delle nostre radici e della nostra identità. Attraverso i fondi alle piccole imprese vogliamo contribuire ad animare i nostri centri storici creando occupazione e dando continuità al lavoro di tanti artigiani, tramandato per intere generazioni”.