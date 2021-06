Trentacapilli, aggiudicato il concorso di progettazione per il Polo Innovativo per l’Infanzia

Aggiudicato il concorso di progettazione per il Polo Innovativo per l’Infanzia nel quartiere Trentacapilli per il quale sono stati ammessi e valutati 26 progetti.

La determina di aggiudicazione del concorso di progettazione al primo classificato con l'assegnazione dei premi in denaro e delle menzioni di merito è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3gEmrs2

Il Polo Innovativo per l’Infanzia è una struttura che sarà realizzata nel quartiere Trentacapilli e che oltre ad essere dotata di aule (nido, micronido, sezioni primavera e scuola dell'infanzia da 0 a 6 anni) offrirà servizi al quartiere ed alla città oltre l'orario scolastico fra cui una biblioteca, una ludoteca, un auditorium, laboratori, parco giochi ed un orto botanico.

Nel quartiere Trentacapilli è prevista, inoltre, la realizzazione del nuovo polo scolastico, un istituto comprensivo (scuola primaria e secondaria di primo grado) in un’area di proprietà comunale con un finanziamento della Regione Puglia ed un cofinanziamento del Comune di Altamura.