Attiva la piattaforma nazionale per ottenere la Certificazione verde COVID-19

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella giornata di ieri (17 giugno) ha firmato il decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19.

Per ottenere il "green pass" bisogna fare richiesta al sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it), o il sito del fascicolo sanitario regionale selezionando la Regione di residenza, l'app Immuni o l'app IO. In seguito occorrerà inserire il numero della tessera sanitaria e uno dei codici ricevuti per avvenuta vaccinazione, avvenuta guardigione o esito negativo del tampone nelle ultime 48 ore.

Ci saranno anche altre modalità per riceverlo, infatti, per chi non ha molta confidenza con le procedure online ci si potrà rivolgere a uno tra medico di base, pediatra di libera scelta o farmacista. Riferendo, anche in questo caso, il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria, in maniera tale da poter dare la possibilità a queste figure professionali di poter verificare i requisiti necessari per poter ottenere il green pass e in seguito stamparlo. Il pass, digitale o cartaceo, consiste in un QR code che può essere letto da chi è autorizzato alla verifica.

La durata della "certificazione verde" varia a seconda della motivazione per la quale si è ottenuta. Quindi in caso di vaccinazione, per chi ha ricevuto la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva, per chi ha fatto anche il richiamo, da subito e avrà validità per 270 giorni, per chi è guarito dal Covid, avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal certificato di guarigione, per chi ha eseguito il test, 48 ore dall'ora del prelievo. Se ci si contagia (e alla scadenza) il pass viene revocato.

La certificazione permetterà ai cittadini di poter partecipare a eventi pubblici, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita dalle regioni in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 1° luglio la Certificazione verde Covid-19 sarà valida come EU digital COVID certificate, rendendo più facile gli spostamenti all'interno dei Paesi dell'Unione Europea.

Sciolto anche il dubbio sui matrimoni nelle regioni in "zona bianca", infatti, la Certificazione dovrà essere esibita anche in questo caso.

Il Dpcm approvato ieri autorizza al controllo del possesso del possesso non soltanto pubblici ufficiali, ma anche i gestori di pubblici esercizi e strutture ricettive.

La privacy verrà tutelata, infatti, grazie all'utilizzo de un'app di verifica (VerificaC19), il personale addetto avrà la possibilità di verificare solo la validità e l'autenticità della certificazione. Quindi, basterà mostrare il QR Code della Certificazione per la verifica. sonali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.