Altamura, convenzione per la realizzazione di tirocini per i cittadini con ReD e RdC

Il Comune di Altamura ha indetto una procedura pubblica di Manifestazione di interesse rivolta a coloro i quali (Soggetti Pubblici e Privati, Aziende di Servizi alla Persona (ASP), Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente, Società Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti Religiosi, Ditte individuali e società di persone e di capitali, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni di promozione sociale, Parrocchie, altri enti caritatevoli, ecc.) siano disponibili ad accogliere Tirocini di Inclusione Sociale e Tirocini di Sussidiarietà e Prossimità nelle Comunità Locali in favore esclusivamente dei soggetti beneficiari della della Misura denominata “Reddito di Dignità” (ReD) o della Misura Nazionale, Reddito di Cittadinanza (RdC).

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma un opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e acquisire le competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro. Il tirocinio non pu essere utilizzato per altri scopi se non quelli preposti e i tirocinanti non potranno essere utilizzati per sostituire il personale nelle attività che aderiranno a questa iniziativa.

Non potrà essere realizzato più di un tirocinio presso la stessa struttura dallo stesso soggetto, anche se svolti presso unità produttive diverse.

Sul post del Comune di Altamura si legge: "Nuove energie a sostegno della nostra comunità. L'Anpana sta impiegando dieci cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza e dieci con Red per le attività di Protezione civile. Due beneficiari del reddito di cittadinanza sono impegnati presso la Teknoservice, in attività di spazzamento, raccolta differenziata, pulizia dei bordi delle strade. A breve l’Amministrazione metterà a disposizione della Teknoservice altri 13 cittadini con il reddito di cittadinanza, a seguito della presentazione di un progetto da parte dell’azienda".

