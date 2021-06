Altamura, deposito scorie nucleari. Convocato il Consiglio comunale il 22 giugno

È stato convocato il Consiglio comunale per martedì 22 giugno alle 9:00 in sessione straordinaria tematica aperta con il seguente punto all’ordine del giorno: approvazione “Osservazioni deposito scorie nucleari”. La riunione si svolgerà in presenza presso la Sala consiliare.

I consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio dovranno rispettare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione previste dai vigenti protocolli anti-covid.

Per evitare assembramenti, il pubblico non avrà accesso alla Sala consiliare.

Il 5 gennaio sul sito https://www.depositonazionale.it sono state svelate le aree idonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale che seguono i criteri previsti nella Guida Tecnica n.29 dell'ente di controllo ISPRA oltre ai requesiti indicati nelle linee-guida della IAEA (International Atomic Energy Agency). Tra queste vi è anche un'area presente ad Altamura, a ridosso del territorio di Matera (vedi immagine), si tratta di aree a uso prettamente agricolo.

Il Comune di Altamura, tramite le parole della sindaca Rosa Melodia, si era già espresso sfavorevole ad ospitare questo deposito. "Non ci lasceremo trascinare in questa situazione" scrisse in un post sul suo profilo social.