Discarica “Le Lamie”, Cons. com. Gallo "L’Amministrazione Comunale continua a travisare i fatti"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa da parte del consigliere comunale Onofro Gallo.

<< Le verità non vanno interpretate e le bugie hanno le gambe corte.

L’Amministrazione Comunale continua per incapacità o mala fede a travisare i fatti che pesano come macigni e sono riportati in calce nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 4383 dell’08.06.2011. La Sindaca Melodia continua a pompare i mezzi di informazione con notizie artificiosamente male interpretate, ovvero dichiarando che i giudici amministrativi hanno sancito che l’operato di questa Amministrazione, nell’annosa e complicata questione della discarica “Le Lamie” e la relativa messa in sicurezza, risulta legittimo.

Non bisogna essere dei luminari del diritto per capire che questa affermazione è falsa. Questo, non siamo noi della minoranza ad affermarlo, ma la suddetta sentenza che testualmente riporta:

“Applicando gli illustrati principi al caso all’esame, si ricava che in sede di emanazione dell’ordinanza sindacale impugnata si sarebbe dovuto approfondire con adeguata istruttoria e all’uopo distinguere, ai fini dell’attribuzione delle relative responsabilità ...”

e pertanto

“… va accolto il corrispondente motivo di ricorso di primo grado, da cui consegue l’annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata .”

Questi sono i fatti, che volendo pensarla bene, risultano male interpretati per incapacità dalla Sindaca Melodia.

Tali affermazioni hanno portato le Minoranze a richiedere con urgenza la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico ai sensi dell’art. 39 del TUEL per informare la cittadinanza tutta su una problematica che deve essere ben attenzionata,in quanto potrebbe incidere negativamente sulla salute delle nostre concittadine e concittadini tutti.

Inoltre invitiamo tutti i cittadini altamurani, a porre attraverso i social e tutti i mezzi di comunicazione, una domanda al Sindaco Melodia, l’Ordinanza da lei emessa è valida o è stata annullata?

Ci dia una risposta secca, si o no….>>