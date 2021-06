Discarica “Le Lamie", Ass. com. Moramarco "L'ordinanza è e resta legittimamente emessa"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell'Assessora all’ambiente e alle politiche di sostenibilità ambientale, Loretta Moramarco, al comunicato del Consigliere comunale Onofrio Gallo sulla questione inerente la discarica "Le Lamie".

<< Spiace dover commentare le dichiarazioni del consigliere Gallo che cita "parzialmente" solo alcuni dei passaggi di una delle due pronunce emesse dal Consiglio di Stato rispetto all'ordinanza del 7 maggio 2020.

Per evitare confusione e cattiva informazione si deve, tuttavia, precisare e chiarire quanto già comunicato.

L'ordinanza è e resta legittimamente emessa nei confronti della Tra.de.co. s.r.l. come chiarito dalla sentenza che il consigliere Gallo non cita nella sua nota.

Quanto al ricorso promosso dai soci della Tra.de.co. plurimi erano i motivi di doglianza dinanzi al Consiglio di Stato, dopo il rigetto in primo grado. Solo uno dei punti sollevati dai soci ha trovato accoglimento da parte del giudice amministrativo: la richiesta di meglio valutare il ruolo dei soggetti (soci) coinvolti. Ferme restando le valutazioni sulla motivazione della pronuncia, l'ente è impegnato a rispondere alle "richieste" del Consiglio di Stato per indirizzare gli obblighi nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alle decisioni e alla conduzione dell'attività di impresa per la discarica Le Lamie.

Si rileva, infine, che queste pronunce - così come le due sentenze del Tar che hanno visto il Comune vittorioso - si presentano per molti tratti innovative nel panorama giurisprudenziale, come può agevolmente comprendere anche un osservatore del diritto non particolarmente esperto.

L'ordinanza quindi resta valida per la Tra.de.co. s.r.l. >>