Melodia: ammessi a finanziamento i tre progetti presentati al bando nazionale qualità dell'abitare

La sindaca Melodia ha annunciato sul suo profilo social che i tre progetti che sono stati candidati al bando del ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "PINQua - programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" sono risultati ammissibili. Quindi, secondo la sindaca "questo significa che entro il 2026 saranno tutti finanziati".

"Abbiamo presentato tre proposte progettuali - continua la sindaca - (da circa 15 milioni di Euro per ognuna) sui seguenti ambiti: direttrice Santa Teresa - piazza Aldo Moro, quartiere di Via Carpentino - viale Traiano, aree annesse alla S.S. 96 - quartiere di via Lago Passarello e di via Selva.

Fra gli interventi progettati compaiono il recupero e la riattivazione di beni comunali dismessi, dal Palazzo dell’Acquedotto, al Monastero del Soccorso, all’ex Ricovero, la realizzazione di social housing, la riqualificazione di piazze fra cui piazza Mercadante, piazza Santa Teresa e piazza Aldo Moro per le quali sarà riqualificato l’asse viario che le congiunge, la sistemazione delle aree verdi nella zona fra viale Traiano e via Carpentino e quelle fra via Lago Passarello e via Selva, la messa in sicurezza dei sottopassaggi ed il recupero delle aree a ridosso della S.S.96.

Ora dobbiamo attendere la graduatoria ufficiale con i primi progetti che saranno finanziati.

Un risultato straordinario - conclude la Melodia - frutto di un eccellente lavoro di squadra dei tecnici e di incontri di co-progettazione che hanno coinvolto imprenditori ed enti del terzo settore.

È una progettualità che cambierà davvero il volto di Altamura nel solco della qualità della vita, della riqualificazione, della sostenibilità".