Abbandono rifiuti: Loretta Moramarco "Chi abbandona, danneggia economicamente la collettività"

Sono numerose le segnalazioni negli ultimi giorni da parte dei cittadini per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, nella fattispecie nel centro storico. A volte, non si tratta di semplici buste della spazzatura ma ci si trova davanti a mobili, divani, TV e tante altre cose che hanno bisogno di interventi specifici per il corretto smaltimento. Il centro storico è una delle zone più colpite da questa pratica incivile, danneggiando la bellezza di queste vie piene di storia, oltre a creare disagio per i cittadini che vi abitano.

L'assessora all'ambiente e alle politiche di sostenibilità ambientale, Loretta Moramarco, ha voluto denunciare la questione sul suo profilo social, pubblicando una foto di uno dei tanti abbandoni. La foto rappresenta un divano abbandonato nel bel mezzo del centro storico, a Piazza Guglielmo Marconi. L'Assessora Moramarco ha voluto ribadire nel suo post che <<Ogni abbandono comporta una attività amministrativa (segnalazione, individuazione del responsabile ove possibile, richiesta di intervento per l'azienda, verifica della rendicontazione inviata dall'azienda dopo l'intervento) e un costo (una parte di interventi sono inclusi nel canone ma non sono "infiniti". "Incluso nel canone" significa comunque che li paghiamo tutti....). Insomma chi abbandona - oltre ad avere il senso civico sotto le scarpe - danneggia economicamente la collettività e ingolfa gli uffici di attività che è vitale dedicare ad altro>>.

In questi giorni, ha fatto sapere l'Assessora, è stata fatta una richiesta per aumentare i controlli, nel centro storico e non solo, da parte delle forze dell'ordine per cogliere sul fatto queste persone, inoltre si stanno compiendo dei controlli per verificare che i servizi siano svolti regolarmente. Per concludere l'Assessora all'ambiente ha voluto precisare "I controlli. Certo che vengono fatti (e ne faremo sempre di più) ma anche i controlli costano (in termini economici e di "risorse" umane). Chi viene "beccato" paga la sanzione e viene costretto a smaltire correttamente".