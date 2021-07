Fuoco prescritto, approvata proposta di legge in Commissione Agricoltura

Approvata all’unanimità in IV Commissione Agricoltura la proposta di legge per la pianificazione del “fuoco prescritto”. La proposta, a firma del consigliere regionale Cristian Casili, era già stata approvata in IV Commissione Ambiente.

La tecnica del fuoco prescritto si attua con l'applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici pianificate, adottando delle procedure operative ben precise, il tutto ha come fine quello di prevenire gli incendi boschivi e tutelare la messa in sicurezza delle zone vicine ai centri urbani e non solo. Una legge che sicuramente è più che mai attuale, in quanto, negli ultimi giorni sono molti gli incendi divampati nelle varie zone della Penisola, basti pensare ai tanti incendi che hanno dovuto fronteggiare i vigili del fuoco nella sola zona di Altamura.

"Vedere ettari di boschi divorati dalle fiamme è qualcosa che non possiamo più tollerare. Dobbiamo e possiamo lavorare sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione dei cittadini. Ma dobbiamo farlo in fretta soprattutto per questa particolare fase dell’anno in cui la nostra regione vive nella ‘morsa’ di un caldo anomalo e i roghi si moltiplicano" ha detto il consigliere Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione.

"La tecnica del fuoco prescritto mira anche a conservare gli ecosistemi e gli habitat -ha sottolineato Paolicelli– in particolare l’impatto ecologico di questa tecnica risulta essere inferiore rispetto a quello di un incendio che evolve in modo incontrollato. Ad oggi, in Italia, la Campania è la sola regione ad essersi dotata di norme su questa tecnica.

La legge che vede d’accordo anche l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia. Per questo l’auspicio è che la Giunta regionale accolga con favore questa legge e rediga quanto prima delle Linee Guida per agire in totale sicurezza e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici".