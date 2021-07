Lavori ponte in via Santeramo, Ass. Cornacchia "Questione di giorni"

Da quasi un mese un tratto della S.P. Santeramo - Altamura è chiusa al traffico, a causa del ponte della SS96 considerato pericoloso per la circolazione nel tratto viario sottostante al ponte, mentre non vi è nessun rischio per chi vi passa sopra, in quanto il pericolo, attualmente, sono possibili detriti che si staccano dal ponte.

Sono parecchie le lamentele dei cittadini che a causa di questa chiusura sono costretti a fare una deviazione importante.

Gli interventi di manutenzione del ponte sono di competenza dell'ANAS. L'attesa per la riapertura di questo tratto stradale, però, sembra essere al termine. Infatti, l'assessore Michele Cornacchia, a cui abbiamo sottoposto questo quesito ha affermato

"Qestione di giorni, metteranno in sicurezza il ponte per evitare che si possano staccare detriti o altro, anche se non ha subito grossi danni strutturali, e subito dopo riapriranno la circolazione. Quindi manca pochissimo.Poi nei prossimi mesi verranno comunque effettuati degli interventi per metterlo definitivamente in sicurezza, avendo l'ANAS già programmato questi lavori"