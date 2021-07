Altamura, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della discarica in località "Le lamie"

Dopo un lungo periodo di attesa, sembra smuoversi qualcosa riguardo la discarica "Le lamie". Una situazione pericolosa per tutti, in quanto fu evidenziato durante un sopralluogo presso la discarica in oggetto, a cui presero parte il Comune di Altamura congiuntamente al custode giudiziario del sito, ai tecnici di ARPA Puglia e della società Allkema Engineering S.r.l. e ai progettisti del RTP “Ph3 Engineering S.r.l. - Dott. Geol. Domenico Feminò”, il rischio di potenziale contaminazione delle acque presenti nella discarica rifiuti urbani in località “Le Lamie”. Portando il Comune ad emanare un’ordinanza sindacale di divieto di coltivazione dei terreni e di emungimento a scopi agricoli delle acque sotterranee da pozzi presenti nell’intorno della discarica in un raggio di 500 metri.

In una nota del Comune di Altamura si legge che - sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica in località “Le lamie” (determinazione dirigenziale n. 881 del 06 luglio 2021) - questi lavori saranno eseguiti dalla SIR S.p.A. di Brindisi.

Gli interventi prevedono:

il capping superficiale provvisorio del lotto 4;

l'emungimento del percolato;

l'adeguamento dell'impianto di biogas;

Attualmente sono in corso, sin da gennaio, l'estrazione e smaltimento del rifiuto liquido che confluisce nella vasca di raccolta a margine della discarica;

Sono stati realizzati tre nuovi piezometri per l'analisi delle acque nell'ambito del piano di indagini per valutare la contaminazione del sito e dei terreni circostanti.

L’iter è stato seguito dagli uffici del 3° Settore (Sviluppo e Governo del Territorio) e dal Rup ing. Giovanni Marra. Il Comune di Altamura ha seguito con attenzione e cura la questione adottando gli atti necessari per la messa in sicurezza di emergenza e la verifica dei luoghi in coordinamento con la Regione Puglia, Arpa, Asl e Città Metropolitana e i progettisti individuati dal Comune, RTP "PH3 Engineering srl Unipersonale- dott. Geol. Domenico Femino'. Tanto, in via sostituiva, stante l'inerzia del proprietario e gestore Tra.de.co. Srl.

Con determinazione dirigenziale n. 890 del 7 luglio 2021 è stato affidato il “Servizio di redazione del piano di caratterizzazione” ai sensi della parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza di emergenza dell'impianto di discarica all’operatore economico PH3 ENGINEERING S.R.L.