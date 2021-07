Altamura, aperte le iscrizioni per l'asilo nido comunale

È stato pubblicato sul sito web del Comune di Altamura l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'iscrizione all'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2021/2022.

L'asilo nido comunale che ha sede in via Gravina è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto alle bambine ed ai bambini del Comune di Altamura e dell'Ambito Territoriale. Favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Il servizio è reso possibile in virtù di un finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, rientrante nelle iniziative del Piano di Azione e Coesione – PAC – Piano di Intervento Servizi di Cura per l’Infanzia.

Saranno ammessi a fruire del servizio i bambini che al 31/12/2021 abbiano un'età compresa fra i 3 ed i 36 mesi le cui famiglie risiedano o prestino attività lavorativa stabile ad Altamura.

I posti disponibili sono 45 articolati in 3 sezioni:

1. Sezione piccoli bambini di età compresa fra 3 mesi e 12 mesi.

2. Sezione medi bambini di età compresa fra 12 mesi e 24 mesi.

3. Sezione grandi bambini di età compresa fra 24 mesi e 36 mesi.

L'asilo nido sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 15:30 con erogazione del servizio mensa.

Dall’attivazione del servizio fino al 30/06/2022 saranno erogati pasti preparati da centri di cottura esterni, regolarmente autorizzati. L’asilo nido offre una equilibrata alimentazione ed assicura tutti i pasti necessari, nella qualità e quantità stabilite dalle tabelle dietetiche adeguate all’età, sulla base del menù validato dall’Asl.

Se il numero delle domande di ammissione dovesse essere superiore ai posti disponibili, sarà redatta apposita graduatoria sulla base dei punteggi derivanti dal carico familiare e dalla condizione economica.

Alle famiglie dei bambini iscritti è richiesto il pagamento di un retta mensile di compartecipazione che varia in base al reddito: dall'esenzione con ISEE fino a 4.000,00 € ad una quota di 100 € mensili per un ISEE superiore a 40.000,00 €.

Sono previste forme di priorità assoluta di ammissione al servizio per bambini in condizioni di disabilità certificata, segnalati dai servizi sociali, ospitati in strutture di accoglienza madre-bambino.

Intanto è in corso la procedura di affidamento del servizio.

La domanda dovrà essere presentata entro le 12:00 del 30/08/2021, all'Ufficio Protocollo del Comune di Altamura o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it, su apposito modulo scaricabile sul sito web.