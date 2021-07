Ponte via Santeramo, entro domani mattina è previsto il ripristino della circolazione del traffico

In giornata è stata revocata l'ordinanza che vietava la circolazione del traffico sotto il ponte in via Santeramo. La strada era stata chiusa, in quanto il ponte della SS96 era stato considerato pericoloso per la circolazione nel tratto viario sottostante al ponte, dato che vi era il rischio che potessero staccarsi detriti o altro (conseguenza di un incidente).

Dopo gli interventi di manutenzione effettuati dall'ANAS, consistenti nel posizonamento di una rete protettiva per impedire eventuali distacchi di detriti, ora finalmente si potrà tornare a circolare evitando ai cittadini le lunghe deviazioni che in questi giorni hanno dovuto percorrere per ovviare a questa deviazione.

La circolazione riprenderà dopo che verranno rimossi i blocchi di cemento posizionati da una parte e dall'altra della strada. Il ripristino della circolazione dovrebbe avvenire entro domani mattina.