Accesso a internet per famiglie meno abbienti. Sì unanime del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la proposta di legge, presentata dal Consigliere regionale Pd, Francesco Paolicelli, già votata con parere unanime in IV e in III Commissione consiliare. La legge prevede l’accesso ad internet per tutti i cittadini con l’obiettivo di superare il “digital divide”, cioè il cosiddetto “divario digitale”, che può penalizzare le famiglie più fragili, economicamente e socialmente a rischio esclusione.

"Credo oggi il Consiglio regionale abbia scritto una bella pagina politica - ha commentato il Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione - In questi mesi abbiamo portato avanti questo percorso con convinzione, insieme ai consiglieri Caracciolo e Di Gregorio, mettendo d’accordo diverse forze politiche. L’accesso a internet è ormai condizione necessaria per la vita di ciascuno di noi, per questo ritentiamo nostro compito, come rappresentanti delle istituzioni, far in modo che tutti i cittadini possano avere le stesse possibilità senza distinzione di reddito” ha sottolineato Paolicelli.

La legge impegnerà la Regione a garantire fondi per l'abbonamento internet che saranno a disposizione dei nuclei familiari più esposti a rischio esclusione digitale per condizioni economiche, sociali o perché residenti in zone a bassa diffusione di banda larga.

Saranno inoltre stanziati 400mila euro la prima annualità con l’obiettivo di incentivare attività di formazione e di diffusione delle competenze digitali. Perché gli incentivi da soli non bastano, servono formazione e competenze. E la nostra Regione ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo”.