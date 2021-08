Finanziati dal GAL due progetti del Comune di Altamura per riqualificare aree verdi e spazi pubblici

Il Gal Terre di Murgia ha comunicato l'ammissione delle due proposte che erano state presentate dal Comune di Altamura, per un impegno complessivo di 400.000 euro, a comunicarlo è l'assessore Michele Cornacchia tramite la sua pagina social.

I due progetti, presentati negli scorsi mesi, consistono in alcuni piccoli interventi.

In particolare, un progetto consiste nella risistemazione di piazza Zanardelli, provvedendo alla rimozione dell'asfalto e la ripavimentazione in chianca oltre alla ripiantumazione di alberi nelle aiuole e attorno alla fontana di via Matera. L'altro progetto, invece, prevede la rifunzionalizzazione di alcuni locali del monastero del Soccorso su via Garibaldi n.2 e n.4 tornati nella disponibilità del Comune dopo essere stati per anni locati a un panificio. L'obiettivo è quello di realizzare, in questi locali, un centro di aggregazione sociale, in particolare di una casa delle donne.

Il fine di questi progetti, dichiara l'assessore Cornacchia, è "Quello di migliorare le condizioni delle vie, delle piazze e del patrimonio comunale, anche immaginando nuove funzionalità da condividere con gli enti del Terzo Settore - ha inoltre aggiunto - Avremo un nuovo centro di aggregazione sociale, grazie al progetto della casa delle donne presso il Monastero del Soccorso, e potremo migliorare aspetto, vivibilità e sicurezza dell'accesso al liceo Cagnazzi e alla scuola Mercadante, grazie alla sostituzione dell'asfalto di piazza Zanardelli con cianche e alla piantumazione di nuovi alberi. Una teoria dei piccoli passi con cui cercare di migliorare la città - ha infine concluso - Grazie al GAL Terre di Murgia per la rapida e positiva valutazione delle proposte che il comune di Altamura ha presentato".