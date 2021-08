Onofrio Gallo: "Un vero capo non può anno dopo anno scaricare le proprie colpe sugli assessori"

Alle polemiche riguardo l'azzeramento della giunta comunale si unisce anche il consigliere ,Onofrio Gallo, il quale ci ha inviato un comunicato che di conseguenza pubblichiamo

"Siamo alla terza revoca assessorile, una per ogni anno di mandato della sindaca Melodia. Ma il fatto eclatante non è la revoca in se, prevista come potere del Sindaco, ma le motivazioni alla base del decreto, ovvero, "l'affievolimento fiduciario con i singoli" e molto importante, "il rallentamento della vita amministrativa del Comune". Ora ci potrebbe anche stare il venir meno del rapporto fiduciario tra il sindaco e un assessore, anche se la Melodia dovrebbe spiegare alla città in cosa gli assessori sono venuti meno per "affievolire" il rapporto. Cosa non mi va giù però è il rallentamento della vita amministrativa (no che abbia mai brillato di velocità e intraprendenza), che in parole povere si traduce in meno e più scadenti servizi ai cittadini, oltre a tempi ancora più lunghi per vedersi riconosciuto un diritto. Un vero capo non può anno dopo anno scaricare le proprie colpe sugli assessori di turno. La colpa di questo stallo è tutta tua, sindaca Melodia. Ecco perché dovresti fare un gesto d'amore per la città, dimettiti per lasciar respirare la nostra meravigliosa leonessa di Puglia..."