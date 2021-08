Paolicelli: chiesta audizione in Commissione Lavoro sul tema “Emergenza sicurezza sul lavoro"

Il consigliere regionale PD, Francesco Paolicelli, ha chiesto che venga autorizzata quanto prima un’audizione per la IV e VI Commissione Lavoro sul tema: “Emergenza sicurezza sul lavoro”. La Puglia è la quarta regione in Italia per numero di infortuni mortali, solo nei primi sei mesi del 2021 ne sono stati registrati 41. Ora, dopo l'ennesima morte, il consigliere del PD cerca di porre un freno a tutto ciò.

“La morte dell’operaio Alessandro Rosciano a San Giovanni Rotondo di ieri è l’ultima tragedia in ordine di tempo e si aggiunge alla lunga scia di ‘morti bianche’, che come cittadini e rappresentanti delle istituzioni non possiamo più tollerare” ha detto il consigliere del Partito democratico, Paolicelli.

“É quanto mai opportuno e prioritario avviare un confronto tra le istituzioni e le organizzazioni sindacali. Per questo ho chiesto alla Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, molto attenta al tema, l’autorizzazione per l’audizione di tutti i rappresentanti dei sindacati della Regione Puglia e i presidenti di Confindustria Puglia e dell’Associazione nazionale dei costruttori edili della Puglia. L’obiettivo è tutelare le persone che lavorano, che sono prima di tutto padri e madri di famiglia. Tutelare loro e tutelare il proprio diritto/dovere sancito dalla nostra Carta Costituzionale”.

Nello specifico i soggetti inviatati sono:

- Il Segretario Generale CGIL Puglia, Giuseppe Gesmundo

- Il Segretario Generale CISL Puglia, Antonio Castellucci

- Il Segretario Generale UIL Puglia, Franco Busto

- Il Presidente Confindustria Puglia, Sergio Fontana

- Il Presidente ANCE Puglia, Nicola Bonerba