Altamura, Azione Civica si unisce alle polemiche sull'azzeramento della giunta

Anche il movimento politico "Azione Civica Altamura" si unisce alle polemiche dopo l'azzeramento della giunta comunale, di certo per la Sindaca non sono giorni tranquilli, infatti, anche in questo caso vengono chieste le dimissioni. Tutti i membri dell'opposizione fino ad ora hanno voluto sottolineare il fatto che in tre anni ci siano stati tre "rimpasti" e che quest'ultimo sia ulteriormente motiviato, da parte della Sindaca, dall'arrivo di cospicui fondi nazionali. Di seguito riportiamo il comunicato di Azione Civica Altamura.

"Restiamo sconcertati nell’osservare l’andamento politico di questa amministrazione, le beghe interne tra i partiti e le lotte di potere tipiche degli schieramenti che compongono lo scacchiere Melodia.

In tre anni si sono susseguiti altri e tanti rimpasti, sempre motivati (Falsamente) dalla necessità di uno slancio politico. Addirittura questa volta la motivazione viene rafforzata dai cospicui fondi nazionali che arriveranno nelle casse comunali (c’è da far notare che città più piccole sono state capaci di cooptare più fondi…).

Come a dire che gli assessori, che fino adesso hanno ricoperto quel ruolo, non fossero capaci di gestire la cosa pubblica quando questa diventa una vera opportunità per lo sviluppo della città.

Allora da Palazzo qualcuno deve spiegarci, come e perché erano stati scelti prima a ricoprire un ruolo così delicato in un momento così difficile come quello di una crisi pandemica globale.

Il sindaco e i suoi (falsi) compagni spieghino agli Altamurani cosa sta a significare che “si sono affievolite le motivazioni politiche determinando un rallentamento della vita amministrativa” così come cita il loro comunicato?

Forse è venuta meno sin dal primo giorno la fiducia politica nel primo cittadino dei consiglieri comunali e dei partiti che compongono questo governo cittadino?

Cara Sindaca, Altamura non ha visto un rallentamento della vita amministrativa, ma una totale assenza di attività amministrativa, e certamente un continuo cambio di assessori non porterà mai una repentina accelerata ma piuttosto un ennesimo freno allo sviluppo.

Crediamo che sia arrivata il momento per questa amministrazione di calare il sipario, smettere di recitare una commedia che sta nuocendo ad Altamura e agli altamurani e liberare la citta dalla loro intangibile presenza."