Regione Puglia, approvato accordo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole

La Giunta regionale ieri ha approvato un accordo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole. L’approvazione è frutto del lavoro svolto dal tavolo istituzionale promosso dal presidente della Commissione Agricoltura, Francesco Paolicelli. Con l’accordo di programma, Regione, Ager e associazioni di rappresentanza agricola s’impegnano a individuare sul territorio centri organizzati di raccolta per garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli di materie plastiche.

“Siamo partiti da un bisogno: quello degli agricoltori, di poter gestire i rifiuti agricoli in maniera più agevole e da una necessità: quella di mettere fine all’inquinamento delle nostre campagne causato proprio dalla cattiva gestione dei rifiuti stessi -ha detto il consigliere Pd Francesco Paolicelli- il confronto su queste due esigenze ci ha poi portato alla redazione dell’accordo e poi all’approvazione in Giunta. E di questo sono orgoglioso.

Era questo l’obiettivo del dialogo avviato nei mesi scorsi al quale hanno preso parte tutti i soggetti interessati dal fenomeno di abbandono dei rifiuti agricoli in plastica nelle nostre campagne.

Dal confronto è nata l'esigenza di sostenere gli agricoltori nelle procedure di smaltimento dei teloni in plastica e sanzionare invece chi non rispetta le regole. Il prossimo passo sarà quello di definire le modalità di controllo e di conferimento dei rifiuti da parte di proprietari di aziende agricole, con l’obiettivo per rendere efficace il piano di gestione dei rifiuti. Anche per questo sarà fondamentale il lavoro di sensibilizzazione degli operatori agricoli, che spetterà a tutti noi”.