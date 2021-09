Dimissioni Melodia, Paolicelli: "Far prevalere tempo delle istituzioni ai giochi della politica"

“Per una comunità perdere la sua guida è sempre uno scenario da scongiurare – scrive il consigliere regionale Francesco Paolicelli in merito alle dimissioni della sindaca di Altamura Rosa Melodia - lo è a maggior ragione in questo momento in cui il paese è ancora alle prese con la gestione dell’emergenza sanitaria e l’amministrazione comunale dovrebbe invece lavorare per prepararsi a gestire i fondi e gli interventi derivanti dai tanti finanziamenti che l'amministrazione si è aggiudicata a livello nazionale e regionale. A fronte di queste evidenze appare ancora più incomprensibile la scelta di alcuni componenti della maggioranza di aprire una crisi istituzionale e politica in seno all’amministrazione Melodia. Non si può chiedere ad un paese che ancora sta piangendo le sue vittime e i danni provocati dalla pandemia di andare al voto. Esiste il tempo per i giochi della politica e quello della responsabilità verso le istituzioni. Questo è il tempo di essere responsabili. Personalmente mi rammarica molto sapere che ci sono dei rappresentati istituzionali che, al contrario, dimostrano scarsa responsabilità nei confronti delle istituzioni e del ruolo che essi stessi ricoprono. Io mi auguro – conclude il consigliere Paolicelli – che la sindaca Rosa Melodia e le forze politiche che in questo momento hanno a cuore il futuro del Comune di Altamura sappiano fare sintesi intorno ad un progetto di governo, che punti a mettere in cantiere le tante opere finanziate, a traguardare tutti insieme la fine di questa emergenza sanitaria e rilanciare la pianificazione strategica del Comune di Altamura. Serve un patto forte e leale in nome del futuro della città e mi auguro che molti altri dimostrino responsabilità e serietà nei confronti dei cittadini altamurani.