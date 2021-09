Commissariato il circolo PD di Altamura: Lacarra commissario

Alla luce di quanto accaduto nelle scorse settimane e culminato nella giornata di ieri, con le dimissioni della Sindaca del Comune di Altamura, Rosa Melodia, il Segretario Regionale del PD Puglia ha disposto il commissariamento del Circolo locale con contestuale assunzione della reggenza in prima persona, attesa l’importanza di Altamura, secondo comune della Città Metropolitana di Bari. La decisione è stata assunta in ragione delle dimissioni rassegnate dal segretario-reggente cittadino avv. Pignatelli, al quale va il ringraziamento del segretario Lacarra per quanto ha fatto sino ad oggi. E' grave che alcuni consiglieri del Partito Democratico siano gli artefici della crisi politica. Il PD non fa cadere le amministrazioni che ha contribuito a far nascere. Sarà inevitabile che gli organismi di garanzia intervengano. Nelle prossime ore, l'on. Marco Lacarra incontrerà la Sindaca Melodia per esporre la posizione del PD.

In questo momento - aggiunge il segretario - è fondamentale assicurare la stabilità amministrativa con l’approvazione del rendiconto di gestione, redatto dal rappresentante in giunta del Pd, per portare avanti le tante progettualità avviate nel corso di questi anni dall’amministrazione guidata dal centro sinistra.