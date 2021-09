La Sindaca Melodia revoca le dimissioni, ecco i primi nomi della nuova giunta

In queste ore si sta tenendo un tavolo di confronto tra le forze che compongono la maggioranza. Stando secondo alcune indiscrezioni, la sindaca Rosa Melodia ha deciso di ritirare le dimissioni e sta lavorando al rebus della nuova giunta. Alla soluzione stanno lavorando da giorni e in maniera incessante i pontieri, in particolare il consigliere regionale Paolicelli e lo stesso Michele Emiliano, accomunati dall’obiettivo di garantire alla città di Altamura un governo che gestisca le non irrilevanti opportunità di sviluppo che il Comune dovrà gestire nei prossimi mesi.

I nomi di chi farà parte della nuova giunta stanno circolando, ormai da ore, e come ci si aspettava è completamente diversa da quella precedente, revocata il 9 agosto. I nomi sono:

• Margherita Fiore (Abc – Altamura)

• Silvio Galtieri (Abc – Altamura)

• Tommaso Lorusso (ex consigliere di centro)

• Raffaella Petronelli (Lista Più)

Petronelli è consigliere comunale, quindi, una volta accettata la carica alla prossima riunione del consiglio al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

Leggendo il post della pagina social di Italia In Comune pare chiaro che non farà più parte della maggioranza “Ci rasserena sapere di non essere più l’alibi e il capro espiatorio delle loro incapacità”. Parole dure anche verso la sindaca “Ha mentito per ipotecare soltanto il suo personale futuro”.

Al momento non c’è nulla di ufficiale ma queste indiscrezioni sembrano essere certe. Attendiamo sviluppi per comprendere quali saranno gli altri nomi che faranno parte della giunta e con quali deleghe.